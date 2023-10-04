Google усложнит жизнь спамеров с помощью свежего обновления Gmail

Компания планирует ввести новые требования к отправителям писем, чтобы уменьшить количество спама, улучшить безопасность электронной почты и облегчить процесс отписки от коммерческих рассылок.

Все эти требования будут действовать для тех, кто отправляет более 5000 сообщений в Gmail ежедневно, и вступят в силу к февралю 2024 года.

Одним из ключевых изменений станет введение чёткого порога для спам-рассылок. На данный момент Google рекомендует удерживать уровень спама ниже 0,3%, но теперь это станет обязательным условием.

Это должно помочь уменьшить количество нежелательных писем в вашем почтовом ящике.

Также отправители массовых писем будут обязаны предоставить пользователям Gmail возможность отписаться от коммерческих рассылок одним кликом. Запросы на отписку должны обрабатываться в течение двух дней.