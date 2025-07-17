Google увеличит автономность часов Pixel Watch 4 в два раза — до 72 часов

Согласно утечке, новая модель сохранит чип Snapdragon W5 Gen 1, но получит свежий энергоэффективный сопроцессор ARM M55, заменив старый M33.

Это позволит разгружать основной процессор, снижая энергопотребление при выполнении задач вроде измерения пульса каждую секунду. Новый чип способен обрабатывать в пять раз больше ИИ-задач с меньшими затратами энергии.

Благодаря этому, Google почти вдвое увеличит время работы часов. 41-миллиметровая версия с батареей на 325 мАч обеспечит до 30 часов с активным дисплеем и 48 часов в режиме энергосбережения.

Более крупная 45-миллиметровая модель с аккумулятором 455 мАч проработает до 40 часов с Always-On Display и до 72 часов в Battery Saver. Для сравнения, у предыдущего поколения эти значения составляли 24 и 36 часов соответственно.

Часы получат дисплей AMOLED LTPO с пиковой яркостью 3000 нит, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.