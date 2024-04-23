Google уволила еще больше сотрудников после уже завершенного сидячего протеста

По данным активистов, общее число увольнений на этой неделе превысило 50 человек.

Увольнения произошли спустя несколько дней после того, как генеральный директор Сундар Пичаи разослал сотрудникам письмо, осуждающее использование компании в качестве «личной платформы» для «деструктивных дискуссий или политических дебатов».

«Корпорация пытается подавить инакомыслие, заставить замолчать своих работников и восстановить над ними власть», — заявила Джейн Чанг, представительница группы No Tech for Apartheid, протестующей против контрактов Google и Amazon с израильским правительством с 2021 года.

Протесты в Google стали частью волны возмущения против сотрудничества американских властей и корпораций с израильскими властями и военными.

В последние дни за поддержку Палестины были арестованы протестующие в Йельском и Колумбийском университетах, что вызвало обвинения руководства вузов в жестких мерах и вдохновило новую волну демонстраций в других учебных заведениях страны.

Накануне сидячих забастовок в Google активисты блокировали шоссе, мосты и въезды в аэропорты по всей территории США, протестуя против войны в Газе.

Ситуация в Google вылилась в публичное противостояние руководства и уволенных сотрудников. Google утверждает, что каждый уволенный работник создавал помехи работе офисов.

Протестующие оспаривают эти утверждения, настаивая, что некоторые из уволенных даже не находились в офисах компании в день скоординированных протестных акций.

В своем обращении к сотрудникам Пичаи назвал открытость сильной стороной компании, но уточнил, что она касается рабочих вопросов, а не политики.