Google вдохновилась дисковыми телефонами и сделала клавиатуру Gboard Dial

Вместо привычного нажатия клавиш, пользователь вставляет палец в отверстие и вращает диск, имитируя набор номера на ретро-трубке.

Чтобы ускорить процесс и сделать его удобнее, инженеры применили тройное расположение дисков — отдельно для буквенно-цифрового блока, функциональных клавиш и Enter.

Такой подход позволил добиться компактности и повысить скорость ввода в три раза по сравнению с классическим дисковым методом. Более того, несколько дисков могут использоваться параллельно.