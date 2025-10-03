Наука и технологии
Опубликовано 03 октября 2025, 08:35
1 мин.

Google вдохновилась дисковыми телефонами и сделала клавиатуру Gboard Dial

Чертежи новинки в открытом доступе
Google показала концептуальную клавиатуру Gboard Dial, дизайн которой вдохновлен старыми дисковыми телефонами.
© YouTube

Вместо привычного нажатия клавиш, пользователь вставляет палец в отверстие и вращает диск, имитируя набор номера на ретро-трубке.

Чтобы ускорить процесс и сделать его удобнее, инженеры применили тройное расположение дисков — отдельно для буквенно-цифрового блока, функциональных клавиш и Enter.

Такой подход позволил добиться компактности и повысить скорость ввода в три раза по сравнению с классическим дисковым методом. Более того, несколько дисков могут использоваться параллельно.

© YouTube

Отдельное внимание Google уделила «ностальгическому» эффекту: характерное жужжание и задержка при возврате диска создают ощущение ритмичного, почти медитативного процесса.

Как и другие подобные эксперименты Google, Gboard Dial не выйдет в продажу. Вместо этого компания опубликовала чертежи и инструкции, позволяющие энтузиастам собрать устройство самостоятельно.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#клавиатура
,
#Gboard
,
#Google