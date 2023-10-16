Google «вернул» $1 за 62 рубля. Но радоваться нечему

Пользователи были удивлены, увидев, что $1 равен 62 рублям. Однако радость была недолгой, так как вскоре стало ясно, что это всего лишь техническая проблема.

Кроме того, были замечены проблемы с отображением курсов других валют, таких как лиры и юани. При этом курс евро отображается корректно.

Попытки пользователей обойти проблему с помощью VPN также не увенчались успехом — сервис сообщает о том, что не работает в текущем регионе.

Данный инцидент стал напоминанием о том, насколько важно для сервисов и приложений проводить тщательное тестирование перед выпуском обновлений. Всё для того, чтобы избежать подобных ошибок и не вводить пользователей в заблуждение.