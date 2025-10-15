Наука и технологии
Google включила ИИ-поиск в России — теперь Gemini 2.5 доступен без подписки

Начало оттепели?
Google запустила в России и Беларуси новую функцию «Режим ИИ» — интеллектуальный поиск на базе искусственного интеллекта Gemini 2.5.
Теперь пользователи могут получать не просто ссылки, а готовые ответы, сформированные моделью Google DeepMind, и делать это без подписки. Чтобы активировать режим, нужно ввести запрос и нажать иконку «Режим ИИ» в поисковой строке.

Система сформирует краткий ответ, добавит релевантные источники и позволит продолжить разговор прямо в окне поиска. Можно уточнять детали, задавать дополнительные вопросы или прикреплять изображения и файлы — как в обычном чате.

По словам компании, в основе режима лежит модель Gemini 2.5, которую Google называет одной из своих самых мощных. Она способна обрабатывать сложные запросы и выдавать структурированные, понятные ответы.

Интересно, что это первый официальный способ использовать Google Gemini в России.

Хотя функциональность ограничена по сравнению с приложением Gemini или AI Studio, для большинства пользователей этого достаточно, чтобы оценить возможности нового ИИ-поиска.