Google включила ИИ-поиск в России — теперь Gemini 2.5 доступен без подписки

Google включила ИИ-поиск в России — теперь Gemini 2.5 доступен без подпискиНачало оттепели?
Теперь пользователи могут получать не просто ссылки, а готовые ответы, сформированные моделью Google DeepMind, и делать это без подписки. Чтобы активировать режим, нужно ввести запрос и нажать иконку «Режим ИИ» в поисковой строке.
Система сформирует краткий ответ, добавит релевантные источники и позволит продолжить разговор прямо в окне поиска. Можно уточнять детали, задавать дополнительные вопросы или прикреплять изображения и файлы — как в обычном чате.
По словам компании, в основе режима лежит модель Gemini 2.5, которую Google называет одной из своих самых мощных. Она способна обрабатывать сложные запросы и выдавать структурированные, понятные ответы.
Интересно, что это первый официальный способ использовать Google Gemini в России.
Хотя функциональность ограничена по сравнению с приложением Gemini или AI Studio, для большинства пользователей этого достаточно, чтобы оценить возможности нового ИИ-поиска.