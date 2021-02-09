Google вложила более 1 млрд рублей в новый проект основателя OnePlus

Таким образом, новая компания господина Пея умудрилась «собрать» вокруг себя достаточно серьёзные лица, пишет Bloomberg. Так, ранее уже появлялась информация, что проект поддержали Стив Хаффман (сооснователь Reddit), Кевин Лин (сооснователь Twitch), Лиам Кейси (основатель PCH International) и мн. др. Вместе с вложениями Google, компании Nothing, по примерным подсчётам, удалось собрать около 22 млн долларов (более 1,6 млрд рублей).

На данный момент известно, что Nothing разрабатывает два вида беспроводных наушников. Они станут первыми продуктами компании. Первыми, но не единственными. В планах экс-главы OnePlus выпустить множество устройств, которые смогут «собраться» в единую экосистему «умных» девайсов.