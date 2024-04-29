Google вложит 2 миллиарда долларов в дата-центр в Индиане

Дата-центр будет построен в городе Форт-Уэйн, примерно в 190 километрах к северо-востоку от Индианаполиса. Ожидается, что он создаст до 200 новых рабочих мест, включая технических специалистов по обслуживанию дата-центров и сотрудников вспомогательных служб.

Строительство дата-центра Google в Индиане станет еще одним крупным проектом в сфере облачных вычислений в регионе. Ранее Amazon Web Services объявила о планах инвестировать 11 миллиардов долларов в строительство дата-центра в северной части Индианы.

Инвестиции Google и Amazon в дата-центры в Индиане будут способствовать развитию экономики региона и создадут новые рабочие места.