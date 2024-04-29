Google вложит 2 миллиарда долларов в дата-центр в Индиане

Опубликовано 29 апреля 2024, 18:00
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Google вложит 2 миллиарда долларов в дата-центр в ИндианеОн создаст до 200 новых рабочих мест
Google объявила о планах инвестировать 2 миллиарда долларов в строительство дата-центра в северо-восточной части Индианы. Новый объект станет частью сети дата-центров Google, расположенных по всему миру, и будет поддерживать работу таких сервисов, как Google Cloud, Gmail, Search и Maps.
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Дата-центр будет построен в городе Форт-Уэйн, примерно в 190 километрах к северо-востоку от Индианаполиса. Ожидается, что он создаст до 200 новых рабочих мест, включая технических специалистов по обслуживанию дата-центров и сотрудников вспомогательных служб.
Строительство дата-центра Google в Индиане станет еще одним крупным проектом в сфере облачных вычислений в регионе. Ранее Amazon Web Services объявила о планах инвестировать 11 миллиардов долларов в строительство дата-центра в северной части Индианы.
Инвестиции Google и Amazon в дата-центры в Индиане будут способствовать развитию экономики региона и создадут новые рабочие места.