Google вложит еще $1 миллиард в конкурента OpenAI

Опубликовано 22 января 2025, 13:401 мин.
Google вложит еще $1 миллиард в конкурента OpenAIБорьба за лидерство в ИИ
Google продолжает усиливать свои позиции в области искусственного интеллекта (ИИ), вложив дополнительный $1 миллиард в компанию Anthropic, одного из главных конкурентов OpenAI. Этот шаг увеличивает инвестиции Google в Anthropic до более чем $2 миллиардов. Компании работают по соглашению, которое включает использование онлайн-инструментов и сервисов Anthropic.
Anthropic, расположенная в Сан-Франциско, известна своим семейством языковых моделей Claude, которые конкурируют с GPT от OpenAI. Компания активно привлекает инвестиции, чтобы расширить вычислительные мощности и укрепить свои позиции в гонке за передовые разработки в области ИИ. Недавняя сделка с Google пришла вскоре после того, как стало известно, что Anthropic ведет переговоры о привлечении $2 миллиардов в рамках нового раунда финансирования.
Google и Anthropic сотрудничают в создании инновационных решений в области искусственного интеллекта, что подтверждается уже заключенными соглашениями и финансированием. В числе крупных инвесторов Anthropic также значится компания Amazon.