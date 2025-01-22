Google вложит еще $1 миллиард в конкурента OpenAI

Anthropic, расположенная в Сан-Франциско, известна своим семейством языковых моделей Claude, которые конкурируют с GPT от OpenAI. Компания активно привлекает инвестиции, чтобы расширить вычислительные мощности и укрепить свои позиции в гонке за передовые разработки в области ИИ. Недавняя сделка с Google пришла вскоре после того, как стало известно, что Anthropic ведет переговоры о привлечении $2 миллиардов в рамках нового раунда финансирования.

Google и Anthropic сотрудничают в создании инновационных решений в области искусственного интеллекта, что подтверждается уже заключенными соглашениями и финансированием. В числе крупных инвесторов Anthropic также значится компания Amazon.