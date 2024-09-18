Google вложит $13 млн в спутники для борьбы с лесными пожарами

Опубликовано 18 сентября 2024, 19:281 мин.
Google вложит $13 млн в спутники для борьбы с лесными пожарамиНовый проект FireSat начнет работу в 2025 году
На фоне недавних лесных пожаров в Калифорнии Google сообщила о вложении $13 миллионов в проект по улучшению спутникового мониторинга для борьбы с лесными пожарами. Проект, названный FireSat, начнет работу в 2025 году и будет состоять из более чем 50 спутников, способных обнаруживать пожары размером с комнату.
© Ferra.ru
Сейчас службы спасения используют спутниковые снимки для обнаружения пожаров только после их разрастания до размеров футбольного поля. Новый проект позволит обнаруживать возгорания на ранних стадиях и предоставлять обновленные данные каждые 20 минут. Это поможет пожарным более эффективно реагировать до того, как пожары станут масштабными и разрушительными.
Проект реализуется в рамках Earth Fire Alliance, некоммерческой организации, созданной в мае для разработки FireSat и сбору данных о пожарах. В дополнение к поддержке экстренных служб, данные FireSat будут использоваться для создания глобального исторического архива распространения пожаров, что поможет в моделировании и понимании их поведения.