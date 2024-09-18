Google вложит $13 млн в спутники для борьбы с лесными пожарами

Сейчас службы спасения используют спутниковые снимки для обнаружения пожаров только после их разрастания до размеров футбольного поля. Новый проект позволит обнаруживать возгорания на ранних стадиях и предоставлять обновленные данные каждые 20 минут. Это поможет пожарным более эффективно реагировать до того, как пожары станут масштабными и разрушительными.

Проект реализуется в рамках Earth Fire Alliance, некоммерческой организации, созданной в мае для разработки FireSat и сбору данных о пожарах. В дополнение к поддержке экстренных служб, данные FireSat будут использоваться для создания глобального исторического архива распространения пожаров, что поможет в моделировании и понимании их поведения.