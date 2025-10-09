Google вложит $10 млрд в крупнейший центр обработки данных в Индии

Опубликовано 09 октября 2025, 19:421 мин.
Google вложит $10 млрд в крупнейший центр обработки данных в ИндииПроект создаст рабочие места и усилит IT-инфраструктуру
Google планирует построить крупнейший за пределами США кластер дата-центров в городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш. Общий объём инвестиций составит $10 млрд, а мощность центра достигнет одного гигаватта.
По оценкам независимых экспертов, в первые пять лет работы проект будет ежегодно приносить региональной экономике около 105,18 млрд рупий в год и обеспечивать более 188 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в строительстве, эксплуатации центров, инженерии и IT.
Проект станет частью стратегии по созданию в Вишакхапатнаме «AI City Vizag», ориентированной на развитие искусственного интеллекта, облачных вычислений и аналитики данных. Он поддержит развитие инфраструктуры, включая дороги, энергоснабжение и волоконно-оптические сети, а также станет катализатором для смежных отраслей — от телекоммуникаций до недвижимости.