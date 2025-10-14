Google вложит $10 млрд в строительство дата-центра и ИИ-хаба в Индии

Опубликовано 14 октября 2025, 23:151 мин.
Google вложит $10 млрд в строительство дата-центра и ИИ-хаба в ИндииПроект реализуют в портовом городе Вишакхапатнам
Google планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в создание крупного центра обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ) штате Андхра-Прадеш. Это станет крупнейшим вложением компании в развитие инфраструктуры в Южной Азии.
Новый комплекс будет построен в портовом городе Вишакхапатнам. По данным властей региона, проект предусматривает возведение дата-центра мощностью 1 гигаватт, развитие оптоволоконной сети и внедрение масштабных энергетических решений для поддержки вычислительных систем, задействованных в сфере искусственного интеллекта.
Официальное соглашение между Google и правительством штата планируется подписать в ближайшее время. Реализация проекта призвана укрепить технологическую инфраструктуру региона и поддержать растущий спрос на ИИ-сервисы.