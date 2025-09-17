Google вложит $6,8 млрд в Британию перед визитом Трампа

Одним из ключевых проектов станет запуск нового центра обработки данных в Уолтем-Кроссе. Он предназначен для поддержки растущего спроса на сервисы Google, включая облачные решения, поисковую систему, карты и офисные приложения. Центр оснащен системой воздушного охлаждения для снижения расхода воды, а также оборудованием, позволяющим перенаправлять избыточное тепло в жилые дома и компании.

По расчетам компании, инвестиции помогут создавать более восьми тысяч рабочих мест ежегодно в британских бизнесах.