Google вложит $6,8 млрд в Британию перед визитом Трампа

Опубликовано 17 сентября 2025, 12:451 мин.
Google вложит $6,8 млрд в Британию перед визитом ТрампаКомпания откроет новый центр обработки данных
Google объявила о планах инвестировать в экономику Великобритании 5 млрд фунтов стерлингов (около 6,8 млрд долларов). Заявление прозвучало накануне визита президента США Дональда Трампа, в рамках которого ожидается подписание ряда крупных экономических соглашений.
© Ferra.ru
Одним из ключевых проектов станет запуск нового центра обработки данных в Уолтем-Кроссе. Он предназначен для поддержки растущего спроса на сервисы Google, включая облачные решения, поисковую систему, карты и офисные приложения. Центр оснащен системой воздушного охлаждения для снижения расхода воды, а также оборудованием, позволяющим перенаправлять избыточное тепло в жилые дома и компании.
По расчетам компании, инвестиции помогут создавать более восьми тысяч рабочих мест ежегодно в британских бизнесах.