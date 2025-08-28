Google вложит $9 млрд в дата-центры в Вирджинии

Решение связано с растущим спросом на мощности для искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий. По данным компании, сроки запуска дата-центра в Честерфилде пока не определены. Обычно строительство и ввод подобных объектов занимают от полутора до двух лет, а иногда процесс может растянуться на срок до семи лет. За энергоснабжение проектов будет отвечать Dominion Energy.

США в последние годы переживают настоящий бум строительства дата-центров, особенно на фоне стремительного роста ИИ-индустрии. По оценкам аналитиков, крупнейшие технологические корпорации в совокупности потратят сотни миллиардов долларов на подобные проекты уже в этом году. Google ранее увеличила годовой прогноз капитальных расходов до 85 миллиардов долларов.