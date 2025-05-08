Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2025, 10:54
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Google вложится в новые атомные проектов для своих нужд

Совместно с Elementl Power
Google заключила соглашение с разработчиком атомной энергетики Elementl Power для создания трех атомных электростанций в США. Это сотрудничество связано с растущими потребностями в энергии, вызванными развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Google вложится в новые атомные проектов для своих нужд

© Ferra.ru

По условиям соглашения, Google предоставит начальное финансирование для трех проектов, каждый из которых будет обеспечивать мощность не менее 600 мегаватт — примерно столько же вырабатывает стандартная крупная электростанция. Учитывая, что потребление электроэнергии центрами обработки данных, по прогнозам Международного энергетического агентства, в ближайшие годы значительно возрастет, такие проекты могут стать ключевыми для обеспечения устойчивого энергетического снабжения.

Представители Google отметили, что сотрудничество с Elementl Power поможет компании в реализации планов по укреплению энергетической инфраструктуры, обеспечивая стабильное и круглосуточное электроснабжение для нужд ИТ-индустрии и технологий искусственного интеллекта.

Вместе с партнерами по электроснабжению и регулирующими органами будет проводиться оценка местоположений для новых атомных станций. В этом контексте крупные технологические компании все чаще рассматривают атомную энергетику как перспективный источник энергии. Ранее Microsoft и Amazon уже заявляли о намерении использовать атомную энергию для питания своих дата-центров.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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