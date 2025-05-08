Google вложится в новые атомные проектов для своих нужд

По условиям соглашения, Google предоставит начальное финансирование для трех проектов, каждый из которых будет обеспечивать мощность не менее 600 мегаватт — примерно столько же вырабатывает стандартная крупная электростанция. Учитывая, что потребление электроэнергии центрами обработки данных, по прогнозам Международного энергетического агентства, в ближайшие годы значительно возрастет, такие проекты могут стать ключевыми для обеспечения устойчивого энергетического снабжения.

Представители Google отметили, что сотрудничество с Elementl Power поможет компании в реализации планов по укреплению энергетической инфраструктуры, обеспечивая стабильное и круглосуточное электроснабжение для нужд ИТ-индустрии и технологий искусственного интеллекта.

Вместе с партнерами по электроснабжению и регулирующими органами будет проводиться оценка местоположений для новых атомных станций. В этом контексте крупные технологические компании все чаще рассматривают атомную энергетику как перспективный источник энергии. Ранее Microsoft и Amazon уже заявляли о намерении использовать атомную энергию для питания своих дата-центров.