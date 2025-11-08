Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2025, 09:00
1 мин.

Google вложится в восстановление Амазонии, чтобы компенсировать выбросы

Компания закупит крупный объем углеродных кредитов
Google заключила крупнейшее на данный момент соглашение по покупке углеродных кредитов, направленных на восстановление лесов в Амазонии. Партнером выступает бразильский стартап Mombak, который занимается возвращением деградированных пастбищ к состоянию естественных джунглей. По планам компании, такой проект позволит компенсировать около 200 тысяч тонн выбросов углекислого газа. Это в четыре раза больше объемов, которые были предусмотрены в предыдущем пилотном соглашении.
Рост интереса к подобным программам связан с увеличивающимся потреблением энергии дата-центрами, которые используются для систем искусственного интеллекта. По данным Google, значительная часть ее выбросов приходится на электроэнергию, необходимую для работы серверов. В 2024 году объем таких выбросов достиг 3,1 млн тонн CO₂-эквивалента.

Компания избегает проектов сохранения лесов, где возникает риск недостоверных данных о фактическом предотвращении вырубки. В случае с Mombak восстановление лесных территорий предполагает расчетную прозрачность и долгосрочный эффект.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
