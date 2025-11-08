Google вложится в восстановление Амазонии, чтобы компенсировать выбросы

Рост интереса к подобным программам связан с увеличивающимся потреблением энергии дата-центрами, которые используются для систем искусственного интеллекта. По данным Google, значительная часть ее выбросов приходится на электроэнергию, необходимую для работы серверов. В 2024 году объем таких выбросов достиг 3,1 млн тонн CO₂-эквивалента.

Компания избегает проектов сохранения лесов, где возникает риск недостоверных данных о фактическом предотвращении вырубки. В случае с Mombak восстановление лесных территорий предполагает расчетную прозрачность и долгосрочный эффект.