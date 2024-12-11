Google вложится в возобновляемые источники энергии для своих дата-центров

Google также вложила средства в Intersect Power, которая привлекла более $ 800 миллионов в рамках корпоративного раунда финансирования. Полученные средства помогут компании создать инфраструктуру для энергообеспечения своих дата-центров.

Основная цель таких энергетических парков — создать надежный источник энергии, так как устаревающие энергосети США не справляются с растущими потребностями в электроснабжении из-за увеличения нагрузки от искусственного интеллекта и электрификации различных отраслей. Разработчики дата-центров, такие как Google, Microsoft и Amazon, планируют потратить миллиарды долларов на удовлетворение потребностей в энергии для своих новых объектов.