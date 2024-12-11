Google вложится в возобновляемые источники энергии для своих дата-центров

Опубликовано 11 декабря 2024, 05:151 мин.
Google вложится в возобновляемые источники энергии для своих дата-центровКомпания запускает проект
Google активно инвестирует в создание масштабных энергетических парков, которые будут обеспечивать возобновляемой энергией ее дата-центры. Компания объявила о партнерстве с Intersect Power LLC и инвестиционной фирмой TPG Rise Climate LP, с целью разработки и строительства крупных энергетических комплексов рядом с кампусами дата-центров. Эти объекты будут обеспечивать несколько гигаватт энергии, что обойдется в $ 20 миллиардов.
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Google также вложила средства в Intersect Power, которая привлекла более $ 800 миллионов в рамках корпоративного раунда финансирования. Полученные средства помогут компании создать инфраструктуру для энергообеспечения своих дата-центров.
Основная цель таких энергетических парков — создать надежный источник энергии, так как устаревающие энергосети США не справляются с растущими потребностями в электроснабжении из-за увеличения нагрузки от искусственного интеллекта и электрификации различных отраслей. Разработчики дата-центров, такие как Google, Microsoft и Amazon, планируют потратить миллиарды долларов на удовлетворение потребностей в энергии для своих новых объектов.