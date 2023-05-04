Google внедрила в свои сервисы новый метод, который заменит привычные пароли

Ожидаетя, что в будущем данный способ авторизации сменит традиционные пароли. Компания сообщила об этом в своем официальном блоге.

Разработка новой технологии велась совместно с FIDO Alliance, Apple и Microsoft с 2022 года. Теперь Google начинает официальное развёртывание нового метода авторизации на основных платформах.

Создатели утверждают, что ключи-доступа гораздо проще и безопаснее, чем пароли, и пользователи больше не будут вынуждены запоминать их. Вход в аккаунт теперь будет осуществляться с помощью PIN-кода или биометрии, например, сканирования отпечатка пальца или лица.

В Google подчеркнули, что биометрические данные пользователей не передаются, а ключи доступа хранятся на самих устройствах. В ближайшее время ключи-доступа будут предложены пользователям как дополнительный способ защиты аккаунтов.

После добавления ключа доступа к аккаунту, система автоматически будет запрашивать его во время авторизации или при обнаружении потенциально опасной активности. Ключи хранятся на совместимых устройствах, таких как iPhone с iOS 16 или смартфонах с Android 9.

Пользователи смогут передавать ключи через iCloud или менеджеры паролей, такие как Dashlane и 1Password. При необходимости их можно будет аннулировать.