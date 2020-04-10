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Google внедрит в Android специальную клавиатуру для печати людьми с нарушением зрения

Также новая функция может появиться и в фирменной клавиатуре поискового гиганта
Последние годы Google занимается разработкой множества систем и приложений, которые могли бы облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Самой яркой такой “функцией” можно считать автоматическое создание субтитров на основе аудиодорожки видео. Но, как оказалось, поисковый гигант разрабатывает не менее интересную и важную возможность для людей с нарушением зрения — в ближайшее время Google может внедрить в Android специальную клавиатуру для печати по методу Брайля.

Таким образом, если компании удастся реализовать задуманное, то у пользователей с нарушением зрения появится отличная возможность использовать виртуальную клавиатуру, не прибегая к постоянному выслушиванию голосовых подсказок от встроенного в Android сервиса Talkback. Что же до принципа работы новой клавиатуры, то она достаточна проста: у нее имеется 6-кнопочная раскладка, где каждая кнопка соответствует одной из шести точек Брайля. И используя необходимую комбинацию, пользователь сможет “печатать” нужную ему букву или символ. Так, например, для ввода буквы “A” будет необходимо нажать на точку 1, для ввода буквы “B” на точки 1 и 2.

Вполне вероятно, что нововведение станет доступно в рамках обновления Android 11. Но также можно ожидать, что Google добавит новую функцию и в свою фирменную виртуальную клавиатуру Gboard, которая уже сейчас доступна в магазине приложений Google Play на любом Android-устройстве.

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