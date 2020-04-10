Google внедрит в Android специальную клавиатуру для печати людьми с нарушением зрения
Таким образом, если компании удастся реализовать задуманное, то у пользователей с нарушением зрения появится отличная возможность использовать виртуальную клавиатуру, не прибегая к постоянному выслушиванию голосовых подсказок от встроенного в Android сервиса Talkback. Что же до принципа работы новой клавиатуры, то она достаточна проста: у нее имеется 6-кнопочная раскладка, где каждая кнопка соответствует одной из шести точек Брайля. И используя необходимую комбинацию, пользователь сможет “печатать” нужную ему букву или символ. Так, например, для ввода буквы “A” будет необходимо нажать на точку 1, для ввода буквы “B” на точки 1 и 2.
Вполне вероятно, что нововведение станет доступно в рамках обновления Android 11. Но также можно ожидать, что Google добавит новую функцию и в свою фирменную виртуальную клавиатуру Gboard, которая уже сейчас доступна в магазине приложений Google Play на любом Android-устройстве.