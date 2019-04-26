Google воплотила в поиске мечту Роскомнадзора

Компания Google запустила в своём фирменном поисковом сервисе «пасхалку» к мировой премьере фильма «Мстители: Финал».

Если ввести в поиске запрос «Танос», Thanos или Infinity Gauntlet, то сбоку появится значок Перчатка бесконечности Таноса. Если нажать на это значок, то из поисковой выдачи начинают исчезать результаты в случайном порядке. В итоге, поисковая выдача сокращается вдвое.

Чтобы отменить «обращение в прах», надо ещё раз нажать на значок Перчатки, тогда сработает Камень времени, и все вернется на свои места..

Ранее социальная сеть ВКонтакте провела акцию «Щелчок Таноса», когда половина аккаунтов-участников была заблокирована на 15 минут.

В прокат в России фильм выйдет 29 апреля, мировая премьера состоялась 24 апреля.