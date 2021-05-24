Google впервые будет судиться с Роскомнадзором

Ещё 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск Google LLC к Роскомнадзору, сообщает Коммерсантъ. При этом сам документ был направлен ещё 23 апреля текущего года. Стоит отметить, что ранее поисковый гигант ни разу не подавал исков к российскому ведомству — до этого Google была лишь ответчиком в судебных процессах.

Напомним, что ранее другая американская компания — Apple — подала в суд на ФАС. Таким образом техногигант пытается оспорить штраф на 12 млн долларов, наложенный ведомством.