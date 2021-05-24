Наука и технологии
Сегодня в 13:03
Google впервые будет судиться с Роскомнадзором
И всё из-за требований последней удалить противоправный контент
Как стало известно, Google намерена оспорить требование Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на «противоправный контент» в суде. Согласно имеющимся данным, речь идёт о ссылках на видео в YouTube, призывающих, по мнению ведомства, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
Ещё 11 мая Арбитражный суд Москвы принял иск Google LLC к Роскомнадзору, сообщает Коммерсантъ. При этом сам документ был направлен ещё 23 апреля текущего года. Стоит отметить, что ранее поисковый гигант ни разу не подавал исков к российскому ведомству — до этого Google была лишь ответчиком в судебных процессах.
Напомним, что ранее другая американская компания — Apple — подала в суд на ФАС. Таким образом техногигант пытается оспорить штраф на 12 млн долларов, наложенный ведомством.