Google впервые в истории разрешит сменить адрес электронной почты Gmail

Ранее такая возможность существовала только для аккаунтов, привязанных к сторонним почтовым адресам, но теперь компания начала постепенно разворачивать новую функцию и для «классических» Gmail.

Согласно обновленной странице поддержки Google, пользователь сможет заменить текущий адрес @gmail.com на новый с другим именем. При этом старый адрес станет алиасом: письма продолжат приходить в тот же ящик, а вход в аккаунт будет доступен с обоих адресов.

Все данные — почта, фото, файлы и история сервисов — сохранятся без изменений.

После смены адреса, пользователь не сможет удалить новый Gmail или создать другой @gmail.com аккаунт в течение 12 месяцев. Всего разрешено до трех смен адреса за все время существования аккаунта.

Функция будет доступна через раздел My Account и сейчас разворачивается постепенно.