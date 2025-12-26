Наука и технологии
Опубликовано 26 декабря 2025, 07:36
1 мин.

Google впервые в истории разрешит сменить адрес электронной почты Gmail

Неожиданное нововведение
Google впервые в истории разрешит пользователям менять адрес Gmail с доменом @gmail.com.
Google впервые в истории разрешит сменить адрес электронной почты Gmail
© 9to5Google

Ранее такая возможность существовала только для аккаунтов, привязанных к сторонним почтовым адресам, но теперь компания начала постепенно разворачивать новую функцию и для «классических» Gmail.

Согласно обновленной странице поддержки Google, пользователь сможет заменить текущий адрес @gmail.com на новый с другим именем. При этом старый адрес станет алиасом: письма продолжат приходить в тот же ящик, а вход в аккаунт будет доступен с обоих адресов.

Все данные — почта, фото, файлы и история сервисов — сохранятся без изменений.

После смены адреса, пользователь не сможет удалить новый Gmail или создать другой @gmail.com аккаунт в течение 12 месяцев. Всего разрешено до трех смен адреса за все время существования аккаунта.

Функция будет доступна через раздел My Account и сейчас разворачивается постепенно.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Gmail
,
#электронная почта
,
#Google