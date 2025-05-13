Изменение не такое заметное на первый взгляд, особенно если значок используется в качестве фавикона в браузере или на домашнем экране смартфона.

Пока неизвестно, затронет ли этот градиентный стиль другие продукты компании, такие как Chrome или Maps, но такая возможность выглядит логичной, учитывая общий переход Google к более динамичным и ярким дизайнам.