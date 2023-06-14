Google всё же выпустит новые умные часы — раскрыто кодовое название Pixel Watch 2

Google всё же выпустит новые умные часы — раскрыто кодовое название Pixel Watch 2Есть, правда, шансы, что дизайн не изменится
В Сети появились доказательства того, что Google активно готовится к выпуску второго поколения своих смарт-часов — Pixel Watch 2.
Инсайдеры слили кодовое имя новинки. Так, внутри компании часы называют «eos». Об этом стало известно из приложения Google.
К слову, в прошлом году поисковый гигант использовал разные кодовые имена для разных вариантов часов. Сейчас ситуация может повториться и таким образом компания разделит модели с Wi-Fi и LTE.
Отметим, что в приложении также были обнаружены руководства по использованию Pixel Watch 2 с изображениями, которые являются точными копиями оригинальных Pixel Watch.
Это может означать две вещи: либо Google использует эти изображения временно до обновления анимаций, либо Pixel Watch 2 будут иметь внешний вид, один в один повторяющий оригинальную модель.
Ожидается, что более подробная информация о Pixel Watch 2 станет доступна ближе к осени. Если Google не решит изменить свои планы, мы, вероятно, узнаем всё о новых часах уже до конца лета.