Google выплатит $30 млн по делу о сборе данных детей на YouTube

Согласно материалам дела, под компенсацию могут попасть от 35 до 45 миллионов человек. Условия распространяются на детей в возрасте до 13 лет, которые смотрели YouTube с 1 июля 2013 года по 1 апреля 2020 года. Предложенное соглашение было направлено в суд на рассмотрение и ожидает одобрения.

Ранее, в 2019 году, компания уже сталкивалась с подобными обвинениями и выплатила $170 миллионов штрафа по делу, инициированному Федеральной торговой комиссией США. Тогда Google и YouTube обязались прекратить сбор персональных данных у зрителей детского контента и соблюдать требования закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

На этот раз иск был подан от лица пользователей, чьи данные могли быть собраны в обход установленных правил. Адвокаты истцов указывают, что Google продолжала практики сбора информации, несмотря на уже действующие ограничения.