Google выпустил видепослание Гагарину в честь Дня космонавтики

В ролике говорится о достижениях человечества в сфере изучения и освоения космоса. В качестве спикеров выступили наши современники — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, а также японская астронавтка Наоко Ямадзаки, популяризующий науку блогер Ян Топлес и многие другие.

Google в своей работе подметил множество открытий, которые были совершены за последние 60 лет. Также компания обратила внимание на достижение больших результатов в изучении и освоении космоса.

Отметим, что также сегодня на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к могилам Юрия Гагарина и главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва.