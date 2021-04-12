Наука и технологии
Сегодня в 19:22
Google выпустил видепослание Гагарину в честь Дня космонавтики
Получилось очень вдохновляюще и трогательно
Сегодня, 12 апреля, компания Google выпустила видеопослание, посвящённое первому космонавту — Юрию Гагарину. Оно было создано в честь 60-летнего юбилея со дня первого полёта человека в космос.
В ролике говорится о достижениях человечества в сфере изучения и освоения космоса. В качестве спикеров выступили наши современники — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, а также японская астронавтка Наоко Ямадзаки, популяризующий науку блогер Ян Топлес и многие другие.
Google в своей работе подметил множество открытий, которые были совершены за последние 60 лет. Также компания обратила внимание на достижение больших результатов в изучении и освоении космоса.
Отметим, что также сегодня на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к могилам Юрия Гагарина и главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва.