Google выпустила Android 11, но с одним ограничением

И да, речь о том, что это самая первая бета-версия операционки, а именно Developer Preview. Таким образом, обычным пользователя вряд ли стоит устанавливать на свои смартфоны данную версию, даже если у них в пользовании имеется Google Pixel. При этом уже сейчас можно сказать, что в Android 11 немалый упор будет сделано на работе с сетями 5G, а также, возможно, в операционной системе наконец-то появится нативная поддержка гибких смартфонов.

Напомним, что обычно компания выпускает первые бета-версии Android для разработчиков лишь в середине-конце марта, но почему-то в этом году компания форсировала события. Вряд ли это означает, что и релиз Android 11 состоится раньше ожидаемого — скорее всего, компания просто хочет иметь больше времени для доработки продукта на основе отзывов разработчиков.