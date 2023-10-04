Google выпустила часы Pixel Watch 2 с новой Wear OS, но старым дизайном

Google выпустила часы Pixel Watch 2 с новой Wear OS, но старым дизайномМинорное обновление неплохих часов
Google представила новые часы Pixel Watch 2, которые работают на обновлённой операционной системе Wear OS 4.
К сожалению, внешний вид новинки остался практически неизменным. Главными особенностями Pixel Watch 2 являются улучшенные характеристики производительности, новый четырёхядерный процессор и интеграция с приложением Fitbit.
Часы оборудованы трёмя новыми датчиками, включая датчик cEDA и датчик температуры тела. Кроме того, в часах реализованы функции безопасности, такие как отображение медицинской информации и Safety Check.
Pixel Watch 2 также могут похвастаться новыми приложениями — Gmail и Google Calendar, а также обновления для YouTube Music и Google Ассистент.
Новинка будет доступна для предзаказа уже сегодня, а доставка начнётся на следующей неделе по цене $349 за версию с Wi-Fi с 6 месяцами бесплатного доступа к Fitbit Premium.