Google выпустила финальную версию новенького Android 11

Так, например, в новой версии “зеленого робота” появилась функция записи экрана прямо из коробки, без необходимости устанавливать отдельное приложение. С ее помощью пользователь может записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также прямо в видео отображать, где происходили касания экрана.

Также в строке уведомлений были объединены все входящие сообщения от различных мессенджеров — теперь они стекаются в одну вкладку “Беседы”, откуда ими можно централизованно управлять.