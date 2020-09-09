Google выпустила финальную версию новенького Android 11
Так, например, в новой версии “зеленого робота” появилась функция записи экрана прямо из коробки, без необходимости устанавливать отдельное приложение. С ее помощью пользователь может записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также прямо в видео отображать, где происходили касания экрана.
Также в строке уведомлений были объединены все входящие сообщения от различных мессенджеров — теперь они стекаются в одну вкладку “Беседы”, откуда ими можно централизованно управлять.
Из прочих приятных новшеств можно отметить появление 117 новых эмодзи, улучшение управления смартфона голосом и т.д.
В числе первых смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, значатся собственные смартфоны Google (Pixel 2 и новее), а также флагманские устройства от OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.