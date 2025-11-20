Google выпустила Gemini 3 Pro — самый «умный» ИИ с «мыслящим» режимом и агентом для задач

Опубликовано 20 ноября 2025, 07:081 мин.
Google выпустила Gemini 3 Pro — самый «умный» ИИ с «мыслящим» режимом и агентом для задачПолучился масштабный апдейт
Google представила Gemini 3 Pro. Это самый продвинутый ИИ компании с новым «мыслящим» режимом и полноценным агентом для задач.
Модель уже доступна в приложении Gemini: если в переключателе выбрать режим Thinking, ответы становятся более логичными, структурированными и «человечными».
Там же появился Gemini Agent — развитие экспериментального Project Mariner. Теперь ИИ может не просто давать советы, а реально выполнять рутинные действия. Например, разбирать почту, готовить ответы, искать нужные документы в Google-сервисах пользователя (если дать ему доступ).
В поиске же Gemini 3 Pro внедряют в AI Mode и AI Overviews. Модель лучше находит релевантные источники, умеет строить интерактивные ответы вроде встроенных калькуляторов или сравнительных таблиц.