Google выпустила Gemini 3 Pro — самый «умный» ИИ с «мыслящим» режимом и агентом для задач

Модель уже доступна в приложении Gemini: если в переключателе выбрать режим Thinking, ответы становятся более логичными, структурированными и «человечными».

Там же появился Gemini Agent — развитие экспериментального Project Mariner. Теперь ИИ может не просто давать советы, а реально выполнять рутинные действия. Например, разбирать почту, готовить ответы, искать нужные документы в Google-сервисах пользователя (если дать ему доступ).

В поиске же Gemini 3 Pro внедряют в AI Mode и AI Overviews. Модель лучше находит релевантные источники, умеет строить интерактивные ответы вроде встроенных калькуляторов или сравнительных таблиц.