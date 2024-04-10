Google выпустила инструкцию по общению с фирменным ИИ Gemini

Руководство предлагает 4 основных компонента эффективного запроса:

Персона: кто вы по отношению к задаче (например, менеджер по продажам).

Задача: что нужно сделать ИИ (написать, обобщить, изменить тон и т. д.).

Контекст: предоставьте как можно больше деталей. Ссылайтесь на существующие документы Google Диска через меню @.

Формат: маркированные списки, тезисы, ограничения по количеству символов и т.д.

Google рекомендует писать запросы естественным языком, используя полные предложения. Нет необходимости сразу включать все четыре компонента, однако важно быть кратким и избегать жаргона.

Для получения желаемого результата может потребоваться несколько итераций и уточнений запроса.

Особый акцент Google делает на построении «диалога» с ИИ в ходе работы. Исследования показали, что наиболее успешные запросы в среднем содержат около 21 слова.