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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 09:21
1 мин.

Google выпустила инструкцию по общению с фирменным ИИ Gemini

Почти что ультимативный, но короткий гайд
Google, в рамках конференции Cloud Next 2024, представила официальную «инструкцию по написанию запросов» для своего ИИ Gemini, интегрированного в Workspace.
Google выпустила инструкцию по общению с фирменным ИИ Gemini
© 9to5Google

Руководство предлагает 4 основных компонента эффективного запроса:

  • Персона: кто вы по отношению к задаче (например, менеджер по продажам).
  • Задача: что нужно сделать ИИ (написать, обобщить, изменить тон и т. д.).
  • Контекст: предоставьте как можно больше деталей. Ссылайтесь на существующие документы Google Диска через меню @.
  • Формат: маркированные списки, тезисы, ограничения по количеству символов и т.д.

Google рекомендует писать запросы естественным языком, используя полные предложения. Нет необходимости сразу включать все четыре компонента, однако важно быть кратким и избегать жаргона.

Для получения желаемого результата может потребоваться несколько итераций и уточнений запроса.

Особый акцент Google делает на построении «диалога» с ИИ в ходе работы. Исследования показали, что наиболее успешные запросы в среднем содержат около 21 слова.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
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#Искусственный интеллект