Google выпустила инструкцию по общению с фирменным ИИ Gemini

Опубликовано 10 апреля 2024, 09:21
1 мин.
Google выпустила инструкцию по общению с фирменным ИИ GeminiПочти что ультимативный, но короткий гайд
Google, в рамках конференции Cloud Next 2024, представила официальную «инструкцию по написанию запросов» для своего ИИ Gemini, интегрированного в Workspace.
Руководство предлагает 4 основных компонента эффективного запроса:
- Персона: кто вы по отношению к задаче (например, менеджер по продажам).
- Задача: что нужно сделать ИИ (написать, обобщить, изменить тон и т. д.).
- Контекст: предоставьте как можно больше деталей. Ссылайтесь на существующие документы Google Диска через меню @.
- Формат: маркированные списки, тезисы, ограничения по количеству символов и т.д.
Google рекомендует писать запросы естественным языком, используя полные предложения. Нет необходимости сразу включать все четыре компонента, однако важно быть кратким и избегать жаргона.
Для получения желаемого результата может потребоваться несколько итераций и уточнений запроса.
Особый акцент Google делает на построении «диалога» с ИИ в ходе работы. Исследования показали, что наиболее успешные запросы в среднем содержат около 21 слова.