Google выпустила обновленную версию Android 11 для разработчиков с новыми функциями

Важно понимать, что Android 11 Developer Preview 2 все еще является продуктом сугубо для разработчиков — первая пользовательская бета-версия появится лишь в мае. А это значит, что Developer Preview 2 крайне не рекомендуется устанавливать на свое основное устройство из-за наличия множества проблем и возможного “окирпичивания” смартфона.

Что же касательно новых функций, которые принесла новая прошивка, то в их число входят поддержка переменной частоты обновления экрана — благодаря ей в дальнейшем можно будет рассчитывать на то, что все смартфоны на Android смогут менять частоту обновления экрана в зависимости от сценария использования, как это уже реализовано на ПК с Windows. Также в системе улучшена поддержка складных устройств, внедрены кое-какие изменения в систему безопасности, а также появился ярлык для быстрого просмотра истории уведомлений — в общем, нововведения сложно назвать крупными, но они все равно очень важны, в том числе для улучшения пользовательского опыта.