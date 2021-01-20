Наука и технологии
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Google выпустила первую версию браузера Chrome с удалённым Adobe Flash Player
Сама Adobe отказалась от технологии ещё в конце 2020 года
В сети появилась информация о том, что Google выпустила новую версию Chrome — Chrome 88. Это первый релиз браузера с удалённым Adobe Flash Player, поддержка которого была прекращена ещё в конце 2020 года.
Google не единственная компания, которая отказывается от популярной некогда технологии, отмечает ZDNet. Так, например, сама Adobe ещё 12 января начала блокировать контент, проигрываемый в Flash Player. К ней присоединились и такие ИТ-гиганты как Apple, Mozilla, Microsoft и т.д.
Согласно данным, собранным W3Techs, всего лишь 2,2% сайтов в сети используют Flash-код. При этом ещё 10 лет назад эта цифра достигала значения в 28,5%. Таким образом, отказ от Adobe Flash Player в новом Chrome сложно назвать заметной проблемой для большинства пользователей.