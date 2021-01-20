Google выпустила первую версию браузера Chrome с удалённым Adobe Flash Player

Google не единственная компания, которая отказывается от популярной некогда технологии, отмечает ZDNet. Так, например, сама Adobe ещё 12 января начала блокировать контент, проигрываемый в Flash Player. К ней присоединились и такие ИТ-гиганты как Apple, Mozilla, Microsoft и т.д.

Согласно данным, собранным W3Techs, всего лишь 2,2% сайтов в сети используют Flash-код. При этом ещё 10 лет назад эта цифра достигала значения в 28,5%. Таким образом, отказ от Adobe Flash Player в новом Chrome сложно назвать заметной проблемой для большинства пользователей.