Google выпустила последнюю превью-версию Android 11 для разработчиков

Главным нововведением третьей превью-версии стало появление функции беспроводной отладки по Wi-Fi. Благодаря ей разработчики смогут впредь совершать ADB-подключение для отладки приложений без подключения устройства через кабель. Также в Android 11 появилось возможность убрать абсолютно любое оповещение, что может оказаться очень полезным для многих пользователей — все дело в том, что в операционной системе до последнего был определенный тип уведомлений, которые невозможно было убрать никаким штатным способом: таймеры, некоторые запущенные в фоне приложения, подключенные по Bluetooth аксессуары и так далее.