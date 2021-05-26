Google выпустила собственную «замену Android» на первом устройстве

Отметим, что изначально новая система должна была стать сменой для Android, у которого имеется множество недостатков. Например, из-за архитектуры мобильной ОС Google, она не может работать максимально быстро на современных устройствах.

Как скоро Fuchsia выйдет на смартфонах — неизвестно. Но лёд тронулся, а это значит, что ждать осталось не так уж и долго.