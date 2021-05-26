Наука и технологии
Сегодня в 12:33
Google выпустила собственную «замену Android» на первом устройстве
Теперь ждём релиза на смартфонах
Прошли годы после первых слухов о новой мобильной операционной системе от Google — Fuchsia OS. Но вот, наконец-то, первые устройства начали получать долгожданную новинку.
К сожалению, пока что Fuchsia OS получают не смартфоны, а «умные» дисплеи компании — Nest Hub. Причём, по словам технического главы проекта, доступ к «замене Android» есть лишь у участников Preview Program, пишет The Verge. В дальнейшем же его получат и остальные пользователи.
Отметим, что изначально новая система должна была стать сменой для Android, у которого имеется множество недостатков. Например, из-за архитектуры мобильной ОС Google, она не может работать максимально быстро на современных устройствах.
Как скоро Fuchsia выйдет на смартфонах — неизвестно. Но лёд тронулся, а это значит, что ждать осталось не так уж и долго.