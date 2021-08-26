Google выпустила способный снимать ЭКГ и выявлять уровень стресса фитнес-трекер

Fitbit Charge 5 оснащен цветным AMOLED-экраном с поддержкой технологии Always-on-Display. Устройство выполнено в округленном корпусе, который доступен в нескольких расцветках — от черного до золотистого. Новинка получила возможность анализировать уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса, а также мониторить сердцебиение и качество сна. Ключевой же особенностью стала возможность снимать ЭКГ. Отметим, что ранее такой функцией могли похвастаться лишь “умные” часы.

Что касается времени автономной работы, оно достигает недели. Однако при включении опции Always-on-Display время работы от одного заряда меньше – всего два дня. Оценили Fitbit Charge 5 в 180 долларов или около 13,3 тыс рублей.