Google выпустит чип Tensor G6 на 2нм техпроцессе TSMC

Опубликовано 25 июня 2025, 17:591 мин.
Google выпустит чип Tensor G6 на 2нм техпроцессе TSMCКомпания пропустит 3нм
Google, по сообщениям СМИ, планирует использовать 2-нанометровый техпроцесс TSMC для следующего поколения собственного чипа Tensor G6, который ляжет в основу смартфонов Pixel 11. Таким образом, американский гигант может сохранить конкурентоспособность на фоне Apple и Samsung, применяя одну из самых современных литографических технологий.
Для смартфонов серии Pixel 10, которые выйдут раньше, Google впервые сменит партнёра по производству чипов — ими займётся TSMC, а не Samsung, как раньше. Tensor G5 будет выпускаться по второму поколению 3нм техпроцесса компании. В 2026 году ожидается ещё один скачок: Google, минуя третье поколение 3нм техпроцесса, может сразу перейти к более передовой 2нм технологии.
Хотя официального подтверждения от компании пока нет, источники утверждают, что Google уже заключила с TSMC долгосрочное соглашение.