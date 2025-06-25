Google выпустит чип Tensor G6 на 2нм техпроцессе TSMC

Для смартфонов серии Pixel 10, которые выйдут раньше, Google впервые сменит партнёра по производству чипов — ими займётся TSMC, а не Samsung, как раньше. Tensor G5 будет выпускаться по второму поколению 3нм техпроцесса компании. В 2026 году ожидается ещё один скачок: Google, минуя третье поколение 3нм техпроцесса, может сразу перейти к более передовой 2нм технологии.

Хотя официального подтверждения от компании пока нет, источники утверждают, что Google уже заключила с TSMC долгосрочное соглашение.