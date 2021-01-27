Google выпустит максимально урезанную версию Android под названием MicroDroid

При этом стоит отметить, что поисковый гигант поделился совсем небольшим количеством информации о новинке, пишет XDA-Developers. Ясно лишь, что MicroDroid будет меньше того же Android GSI, который на данный момент являлся минимальным достаточным образом мобильной ОС.

Стоит отметить, что в сети уже ходят слухи, что новый образ Android будет использоваться компанией при реализации проекта ARCVM. Напомним, что этот проект, согласно слухам, будет отвечать за новый способ запуска Android-приложений в фирменной настольной операционной системе Google — Chrome OS.