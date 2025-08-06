Google высмеяла Apple в рекламе Pixel 10 из-за проблем с ИИ

Презентация Pixel 10 запланирована на 20 августа, и в рекламном ролике акцент сделан на поддержке устройством новейших технологий ИИ. Ролик подчёркивает, что Pixel 10 идеально подходит для пользователей, стремящихся к инновациям и ожидающих реализации функций, которые, по их мнению, должны были быть доступны ещё год назад.

Обозреватели указали на то, что Google явно намекнула на задержки в разработке и внедрении ИИ у Apple. В октябре 2024 года Apple представила iPhone 16, оснащённый поддержкой ИИ, однако полноценная работа нейросети на смартфонах началась только в начале 2025 года и ограничивалась определенными географическими регионами. Глобальный запуск системы Apple Intelligence так и не был осуществлён, несмотря на обещания вендора.