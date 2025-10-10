Google выявила масштабную хакерскую атаку на продукты Oracle

По информации подразделения кибербезопасности Google, атака могла начаться несколько месяцев назад. В результате злоумышленники получили доступ к большому объему данных клиентов. Эксперты компании считают, что операция была тщательно подготовлена и потребовала значительных ресурсов со стороны хакеров.

Google отмечает, что количество пострадавших организаций продолжает расти, поскольку хакеры действовали через уязвимости в Oracle E-Business Suite — системе, которую используют крупные корпорации для управления бизнес-процессами.