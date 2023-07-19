Google забрала доступ к Интернету у некоторых сотрудников для снижения риска кибератак

Изначально более 2500 сотрудников были отобраны для участия в ней. Но после обратной связи компания разрешила им отказаться от участия или стать добровольцами.

Доступ в Интернет будет ограничен на выбранных компьютерах, но останутся доступны внутренние веб-инструменты и сайты Google.

Сотрудники Google часто становятся объектами кибератак, и это может привести к утечкам данных и нарушению безопасности. Ограничение доступа к Сети поможет предотвратить удалённый запуск вредоносного кода и доступ злоумышленников к чувствительным данным.

Что интенересно, данное нововведение появляется в период, когда компании сталкиваются с всё более сложными кибератаками. Возрастающая угроза заставляет Google принимать дополнительные меры безопасности и улучшать защиту своих продуктов и пользователей.