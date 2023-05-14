Google задолжала России 30 млрд рублей

Данной информацией поделился глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, Google должна России около 30 млрд рублей. В то же время он уточнил, что его ведомство уже взыскало значительную часть этой суммы.

При этом на данный момент влияние приставов на Google всё же ограничено, т.к. компания находится на стадии банкротства. Аристов также отметил, что долги того же Telegram были успешно погашены.

Напомним, что с начала 2021 года крупнейшие интернет-сервисы, включая Google, Telegram и TikTok, были оштрафованы за отказ удалять запрещённый в России контент.