Google займётся продажей коммерческих квантовых компьютеров

Для того, чтобы успешно запустить продажу «квантовых компьютеров от Google», компания открыла новый кампус в Калифорнии, сообщает WSJ. По словам представителей ИТ-гиганта, на сегодняшний день на рынке не существует предложений, схожих с тем, которое вынашивают в Google.

Отмечается, что в планах поискового гиганта — инвестировать в проект несколько миллиардов долларов. А в новом калифорнийском кампусе имеется отдельный цех, с исследовательскими лабораториями и производством микросхем.

По мнению журналистов, если Google сможет реализовать задуманное, то бизнес получит в руки инструмент, способный решать текущие задачи в миллионы раз быстрее.