Наука и технологии
Сегодня в 10:27
Google займётся продажей коммерческих квантовых компьютеров
Возможно, американская корпорация успеет стать одним из лидеров в зарождающемся сегменте
Компания Google поделилась своими планами на квантовые компьютеры. Оказалось, что техногигант намерен уже к 2029 году наладить процессы, необходимые для начала продаж собственных решений для коммерческого использования.
Для того, чтобы успешно запустить продажу «квантовых компьютеров от Google», компания открыла новый кампус в Калифорнии, сообщает WSJ. По словам представителей ИТ-гиганта, на сегодняшний день на рынке не существует предложений, схожих с тем, которое вынашивают в Google.
Отмечается, что в планах поискового гиганта — инвестировать в проект несколько миллиардов долларов. А в новом калифорнийском кампусе имеется отдельный цех, с исследовательскими лабораториями и производством микросхем.
По мнению журналистов, если Google сможет реализовать задуманное, то бизнес получит в руки инструмент, способный решать текущие задачи в миллионы раз быстрее.