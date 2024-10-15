Google заключил соглашение о покупке электроэнергии от ядерных реакторов

Произошло это событие всего через несколько недель после того, как стало известно о перезапуске АЭС Три-Майл-Айленд для обеспечения энергией компании Microsoft. АЭС ранее стала местом крупнейшей ядерной катастрофы в истории коммерческой атомной энергетики США.

По словам старшего директора Google по энергетике и климату, ядерная энергия играет ключевую роль в поддержке устойчивого роста и прогресса в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что энергосистема нуждается в надежных источниках чистой энергии, чтобы поддерживать развитие таких технологий.