Google заключила крупнейшую в мире сделку на покупку гидроэнергии в США

Партнером Google в этом проекте выступила инвестиционная компания Brookfield Asset Management, владеющая Brookfield Renewable Partners. Также заключено рамочное соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества.

В дополнение к контракту на поставку энергии, Google планирует вложить $25 миллиардов в строительство и развитие центров обработки данных в Пенсильвании и соседних штатах в ближайшие два года. Эти инвестиции связаны с ростом потребности в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта и облачных сервисов, которые требуют все больше электроэнергии.