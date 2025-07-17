Google заключила крупнейшую в мире сделку на покупку гидроэнергии в США

Опубликовано 17 июля 2025, 04:301 мин.
Google заключила крупнейшую в мире сделку на покупку гидроэнергии в СШАКомпания потратит $3 млрд на чистую энергию
Google подписала соглашение о приобретении до 3 гигаватт гидроэнергии в США, что стало крупнейшей в истории корпоративной сделкой в области чистой гидроэнергетики. Электричество будет поступать от двух гидроэлектростанций в Пенсильвании, а контракт заключен сроком на 20 лет. Общая стоимость соглашения составила $ 3 миллиарда.
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Партнером Google в этом проекте выступила инвестиционная компания Brookfield Asset Management, владеющая Brookfield Renewable Partners. Также заключено рамочное соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества.
В дополнение к контракту на поставку энергии, Google планирует вложить $25 миллиардов в строительство и развитие центров обработки данных в Пенсильвании и соседних штатах в ближайшие два года. Эти инвестиции связаны с ростом потребности в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта и облачных сервисов, которые требуют все больше электроэнергии.