Наука и технологии
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Google закрыла ещё один сервис, который за 10 лет так и не выбрался из стадии беты
«Кладбище Google» продолжает пополняться новыми инициативами компании
Под новый год появилась информация о том, что Google решила закрыть ещё один свой проект — Cloud Print. Сервис, который появился в далёком 2010 году, за последнее десятилетие так и не выбрался из стадии беты.
Стоит отметить, что какое-то время поисковый гигант пытался сделать из Google Cloud Print популярный продукт. Компания даже реализовала удобное подключение Chromebook к любому совместимому принтеру в сети, но в результате это не помогло — сервис оставался достаточно нишевым продуктом. И вот, в конце концов, Google заявила о его закрытии с 1 января 2021 года, сообщает Engadget.
Напомним, что совсем недавно точно также закончил своё существование и музыкальный сервис Google Play Music. И если с Cloud Print худо-бедно понятно, в чём причина закрытия, то «убийство» популярного среди многих музыкального сервиса всё ещё вызывает вопросы.