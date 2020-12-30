Google закрыла ещё один сервис, который за 10 лет так и не выбрался из стадии беты

Стоит отметить, что какое-то время поисковый гигант пытался сделать из Google Cloud Print популярный продукт. Компания даже реализовала удобное подключение Chromebook к любому совместимому принтеру в сети, но в результате это не помогло — сервис оставался достаточно нишевым продуктом. И вот, в конце концов, Google заявила о его закрытии с 1 января 2021 года, сообщает Engadget.

Напомним, что совсем недавно точно также закончил своё существование и музыкальный сервис Google Play Music. И если с Cloud Print худо-бедно понятно, в чём причина закрытия, то «убийство» популярного среди многих музыкального сервиса всё ещё вызывает вопросы.