Google закрыла проект раздачи интернета с помощью гигантских воздушных шаров

Напомним, что Loon стартовала как компания ещё в 2005 году. За время своей жизни, она протестировала технологию в Пуэрто-Рико после урагана «Мария», а также была запущена как коммерческий проект в Кении.

При этом стоит отметить, что разработчики уже заявили, что наработки Loon будут использованы в других проектах Alphabet. Значит ли это, что компания всё же будет конкурировать со Starlink, просто в немного ином виде? Возможно, но наверняка это станет известно лишь со временем.