Наука и технологии
Сегодня 09:28
Google закрыла проект раздачи интернета с помощью гигантских воздушных шаров
Но её технологии будут использовать в других проектах компании
Пока Илон Маск удивляет жителей планеты одним успешным запуском спутников Starlink за другим, компания Google наоборот решила закрыть проект раздачи интернета с помощью гигантских воздушных шаров.
Речь идёт о сервисе Loon, в рамках которого ИТ-гигант развивал доступ к сети в труднодоступных регионах при помощи шаров, летающих в стратосфере. Как пишет CNET, Google и её материнская компания пришли к выводу, что бизнес-модель компании является неустойчивой.
Напомним, что Loon стартовала как компания ещё в 2005 году. За время своей жизни, она протестировала технологию в Пуэрто-Рико после урагана «Мария», а также была запущена как коммерческий проект в Кении.
При этом стоит отметить, что разработчики уже заявили, что наработки Loon будут использованы в других проектах Alphabet. Значит ли это, что компания всё же будет конкурировать со Starlink, просто в немного ином виде? Возможно, но наверняка это станет известно лишь со временем.