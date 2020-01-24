Google замаскировала рекламные сайты в результатах поиска

Реклама в интернете — предмет огромного количества споров. Кто-то считает, что так как она выполнена куда изящнее, чем на том же ТВ, то ее можно считать меньшим из зол. Кто-то же придерживается позиции, что реклама даже в том виде, в каком она имеется в интернете, чрезмерна и мешает поглощению контента. По всей видимости, для того, чтобы облегчить жизнь второй категории пользователей, Google обновила дизайн рекламных объявлении в веб-версии своего поисковика.