Наука и технологии
Сегодня 10:32
Google замаскировала рекламные сайты в результатах поиска
Но при этом все еще не нарушила никаких законов о рекламе
Реклама в интернете — предмет огромного количества споров. Кто-то считает, что так как она выполнена куда изящнее, чем на том же ТВ, то ее можно считать меньшим из зол. Кто-то же придерживается позиции, что реклама даже в том виде, в каком она имеется в интернете, чрезмерна и мешает поглощению контента. По всей видимости, для того, чтобы облегчить жизнь второй категории пользователей, Google обновила дизайн рекламных объявлении в веб-версии своего поисковика.
Так, если раньше рекламные объявления в поисковой выдаче выделялись достаточно заметной иконкой о том, что это реклама, то с обновлением единственным отличием подобных ссылок от остальных результатов поиска является небольшая черно-белая приписка “Реклама”.
Что интересно, формально Google как и прежде помечает рекламу отдельно, а значит не нарушает никаких законов, но теперь отличить ее визуально от остальных результатов поиска стало сложнее. В свою очередь этот факт может привести к тому, что пользователи станут чаще нажимать на рекламные объявления, думая, что проходят по обычным ссылкам, связанным с поисковым запросом.