Google заплатит 1,5 млн долларов за взлом собственных смартфонов

В рамках программы Android Security Rewards, которая предусматривает вознаграждение за взлом, затрагиваются все смартфоны Google Pixel, кроме Pixel 4. Так, за выявление полной цепочки удаленного кода, который компрометирует модуль безопасности второго поколения Titan M, будет выплачено порядка 1 млн долларов, тогда как обнаружение уязвимости в предварительной версии сборки до её релиза оценивается в 1,5 млн долларов.

Также, в случае выявления уязвимости, связанной с хищением персональных данных или обхода блокировки экрана пользователь может рассчитывать на сумму, равную 500 тыс долларов. Сообщается, что за все время существования программы поощрения за выявление уязвимостей компания выплатила более 4 млн долларов.