Google заплатит ещё больше за ошибки в Chrome

Компания Google объявила о повышении сумм наград за найденные уязвимости в браузере Chrome. Максимальная сумма выплаты теперь выросла до 30 тысяч долларов.

Программа вознаграждения за найденные уязвимости Google Chrome Vulnerability Rewards Program была запущена компанией в 2010 году. Согласно отчёту Google, с тех пор в рамках программы было получено 8,5 тысяч сообщений о найденных ошибках, а сумма выплат превысила 5 миллионов долларов.

Теперь «белые» хакеры смогут получить ещё больше за открытие недочётов в системе безопасности браузера Google. Максимальная награда выросла вдвое — с 15 до 30 тысяч.

Выплаты по операционной системе Chrome OS тоже вросли вплоть до 150 тысяч долларов за уязвимость, которая может скомпрометировать ноутбуки и ПК Chromebook или Chromebox в гостевом режиме.

Программа по Chrome охватывает версии Chrome для Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS10 10.10+, Linux, Android 4.4+, iOS 7+ и современные версии Chrome OS.